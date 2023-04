Bentelo op promotiejacht: ‘Nog vier duels volle bak’

Klooster­haar heeft wonder nodig voor lijfsbe­houd: ‘Gifbeker moet blijkbaar helemaal leeg’

Kloosterhaar ging afgelopen weekeinde thuis in de derby tegen Bruchterveld hard onderuit: 0-4. De ploeg van Paul Ottenhof heeft een wonder nodig om in de derde klasse te blijven. Kloosterhaar heeft slechts zeven punten en een achterstand van tien punten op een plek in de nacompetitie.