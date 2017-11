Beoordeling jeugdopleiding: Quick'20 hoogst geklasseerd

Om te komen tot een klassement is bekeken in welke klassen de JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 spelen. Een team dat in de eerste divisie speelt krijgt één punt. Voor elke divisie of klasse lager komt er een punt bij. Daaruit is een top 100 gekomen.

In totaal vinden we zeven regionale amateurverenigingen terug in de top 100. Het Amsterdamse AFC voert de lijst aan met een maximale score van vier punten. Achter Quick'20 vinden we ATC'65 op de 27e plaats. Ook voor HSC'21 is een plekje ingeruimd in de top 100. Vorig jaar stond de club uit Haaksbergen op een 104e plek.