Bergentheim-keeper Karel Pullen hield als enige in de hele regio nog de nul

Een betere start van het seizoen hadden ze zich bij VV Bergentheim niet kunnen wensen. Het team van trainer Arjen Plessen staat na vijf wedstrijden bovenaan in de derde klasse D, met het maximale aantal van vijftien punten, 25 doelpunten voor en nul goals tegen! Daarmee is doelman Karel Pullen de enige van de ruim 140 verenigingen in de regio die nog geen enkele goal incasseerde dit seizoen. Zijn enige overgebleven 'concurrent', de keeper van zondagderdeklasser NEO, uit Borne, moest afgelopen weekeinde voor het eerst vissen.

450 minuten

"Wat een luxe", beseft de 32-jarige 'winnende' keeper. Al 450 minuten de nul, dat klinkt nog wat sterker dan vijf wedstrijden. "We zitten in een flow, en dan zit alles mee. Nu we de enige ploeg uit de regio zijn zonder tegengoal, merk je dat het een dingetje wordt."

Ervaren as

Waar ligt dan de kracht van Bergentheim? "We hebben een ervaren as met daaromheen jonge jongens die goed presteren. We weten dat we elke wedstrijd scoren. Vorig jaar maakten we precies 100 doelpunten, alleen kregen we er toen ook 45 tegen. Daarin zijn we tot nu toe een stuk stabieler. Tekenend daarin is dat we vorig jaar maar vier keer de nul hebben gehouden. Nu staat de teller dus al op vijf."

Vaste kracht

Pullen staat al sinds 2005 onder de lat op sportpark Moscou. In al die jaren is zijn ploeg een veelgeziene gast geweest in het linkerrijtje van de derde klasse. Sinds 2006 eindigde Bergentheim elf keer in de bovenste helft. In 2012 leidde dat één keer tot een kampioenschap, maar het seizoen erop volgde direct weer degradatie. "Ik had het er laatst nog over met mijn vrouw", vertelt Pullen. "Sinds ik in het eerste speel, hebben we elk jaar nacompetitie gehaald, maar de enige keer dat we promoveerden was in het kampioensjaar."

Test

De komende twee zaterdagen kan de ploeg van Pullen echt laten zien wat het waard is. Zaterdag gaat Bergentheim namelijk op bezoek bij Oranje Nassau. ON heeft ook alles gewonnen, maar speelde een duel minder. "Het is een mooie test. Vorig seizoen verloren we twee keer best ruim van ON. Het is zeker een van de lastigste duels."