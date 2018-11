Berghuizen: afscheid met een kampioenschap?

OLDENZAAL - Ooit speelde Berghuizen in de eerste klasse, sinds dit seizoen komt de club uit in de kelder van het zondagvoetbal. Het eerste jaar in de vijfde klasse wordt hoe dan ook meteen het laatste, want de club is vanaf de zomer 2019 te bewonderen in het zaterdagvoetbal.

Tijdens de ledenvergadering deze week werd de knoop doorgehakt. "De overstap zat er al langere tijd aan te komen", reageert keeper Ruud Koop van de Oldenzaalse club. Berghuizen is zeker niet de eerste ploeg die van het zondagvoetbal naar zaterdag gaat. De afgelopen jaren maakten PH, AJC'96 en SC Enschede al de switch. Koop: "Als we op de huidige manier door waren gegaan bij Berghuizen, dan was het over een tijdje waarschijnlijk ook afgelopen geweest met prestatievoetbal op zondag. Er is weinig aanwas vanuit de jeugd voor het zondagvoetbal, wel voor de zaterdag."

Of Koop zelf komend seizoen in het zaterdagteam keept? ,,Ik ben er nog niet uit", aldus de 29-jarige goalie die al vele jaren in de hoofdmacht uitkomt. ,,Hoewel de prestaties de laatste jaren minder zijn en ik het besluit begrijp, had ik persoonlijk wel op zondag doorgewild. Ik moet nog even aan het idee wennen dat we definitief de overstap gaan maken. Dat geldt ook voor veel teamgenoten. Een aantal oudere spelers uit ons team zal na dit seizoen waarschijnlijk stoppen. Die hoeven niet zo nodig naar de zaterdag."