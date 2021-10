Berghuizen richt blik nog steeds naar derde klasse

Trainer Niek Smudde hoopt Berghuizen naar de derde klasse van het zaterdagvoetbal te loodsen. De club uit Oldenzaal leek in de afgelopen jaren al om promotie mee te kunnen strijden. Maar de afloop van beide voorgaande seizoenen zijn bekend. Twee jaar geleden strandde de missie enkele maanden voor het einde van de competitie. Een jaar geleden werd nog geen handvol competitiewedstrijden gespeeld. Nu zijn betere tijden aangebroken. Berghuizen is na drie competitieduels nog ongeslagen. „Het voordeel van corona is dat we al heel lang ongeslagen zijn. De laatste nederlaag was begin vorig jaar. Van Eilermark verloren we met 2-1", zegt Smudde.