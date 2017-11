Berghuizen snakt naar doelpunten

OLDENZAAL - Wie gaat bij Berghuizen voor de broodnodige doelpunten zorgen? Over die vraag buigt trainer Bert-Jan Heupers zich momenteel. Zijn ploeg is beroerd begonnen aan de competitie in de vierde klasse A.

Twee goals

Na zes duels is Berghuizen hekkensluiter. De ploeg van Heupers pakte tot dusverre slechts twee punten. Zorgwekkend is het gebrek aan scorend vermogen. De Oldenzalers hebben pas twee keer gescoord. De oefenmeester weet waarom zijn team voorin geen vuist kan maken. Maar hij verwacht dat het probleem van tijdelijke aard is. Binnenkort hoopt hij weer een beroep te kunnen doen op Mustafa Karaduman. De aanvaller is momenteel geblesseerd. Daarnaast rekent hij op de doeltreffendheid van Dennis Olde Hendrikman. Hij was voorgaande seizoenen ook goed voor de nodige doelpunten.

Nacompetitie

,,We staan nu laag, maar we hebben een ploeg die in de vierde klasse mee kan draaien. Absoluut", zegt Heupers, die zich niet kan voorstellen dat zijn team het hele seizoen onderin bivakkeert. De oefenmeester uit Enschede wil de prestatie van vorig jaar minimaal evenaren. Berghuizen eindigde op de vijfde plek en mocht lange tijd hoop koesteren op deelname aan de nacompetitie.

Subtop

,,Het was een goed seizoen waarin we iets beter gepresteerd hebben dan in mijn eerste jaar", zegt Heupers, die aan zijn derde jaar is begonnen aan de Schapendijk in Oldenzaal. De oefenmeester vindt dat Berghuizen in de subtop van de vierde klasse thuishoort. Maar hij weet ook dat het steeds moeilijker wordt om dat streven te verwezenlijken. Het is namelijk niet meer vanzelfsprekend dat de beste voetballers voor het eerste elftal kiezen. Meerdere spelers hebben voor de zaterdagafdeling gekozen. ,,Daar is Berghuizen vorig jaar mee begonnen. Sommige spelers voetballen liever in een recreatie-elftal op zaterdag. Pim Mulder, Dennis Agterbos en Jeroen Cornegoor bijvoorbeeld hebben daarvoor gekozen. Maar ik heb het liever niet over de zaterdagploeg. We doen het bij Berghuizen met de huidige groep op zondag. Daar moet ik mijn aandacht op vestigen. Met een grote zondagselectie proberen we de komende weken te klimmen."