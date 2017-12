Bert van Losser: ‘Haaksbergen kruipt uit een diep dal’

Bert. Je bent bezig aan je derde seizoen als trainer van vijfdeklasser Wesepe. Waarom de keuze voor Haaksbergen?

Van Losser: ,,Ik heb drie gesprekken gevoerd met Haaksbergen en onlangs een wedstrijd bekeken. Mijn gevoel is goed. De club was altijd actief in de onderste regionen, maar kruipt nu wat uit het dal. Ik heb ook met andere clubs gesproken, maar dit lijkt me een mooie uitdaging.”

Je bent al een tijdje actief als trainer in de vijfde klasse. Haaksbergen speelt ook in de vijfde klasse. Heb je niet overwogen om een stap omhoog te maken?

,,Dat had gekund, maar ik zie het trainerschap als hobby. Het moet te combineren zijn met mijn maatschappelijke carrière. Ik heb mijn diploma’s gehaald, maar weet ook heel goed wat ik niet kan. Ik zie mijzelf niet als trainer van een derde divisionist of hoofdklasser.”

En het trainen van Wesepe of Haaksbergen valt goed te combineren met het werk dat je voor RTV Oost en FOX verricht?

,,Zeker. Mensen vergeten in het amateurvoetbal wel eens dat spelers het ook als hobby zien. Ik ben veel te laat begonnen als trainer, want het is heel leuk om te doen. Het omgaan met mensen en fanatiek trainer met een groep ligt mij goed.”

Haaksbergen presteert sinds jaren weer eens goed. Zie je het niet als een verkeerd moment om er nu in te stappen?

,,Nee ik zou niet weten waarom. Het lijkt er op dat de meeste jongens blijven. De club heeft een duidelijk beleidsplan om te club omhoog te duwen. Niet alleen het eerste is belangrijk, maar er wordt aan de hele club gebouwd. Daar pas ik goed bij.”