Bert van Losser zag z'n vertrek aankomen bij VV Haaksbergen

BSC Unisson volledig hersteld van een zwakke start

12 november BOEKELO - Er was nauwelijks competitievoetbal afgelopen weekeinde. BSC Unisson moest wel aan de bak. De vierdeklasser was zondag in een inhaalduel te sterk voor KSV: 5-0. Als de selectie compleet is, kunnen de Boekeloërs bovenin meedraaien.