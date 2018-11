Berthil ter Avest nog twee jaar langer bij Bon Boys

HAAKSBERGEN - Berthil ter Avest heeft zijn contract bij Bon Boys met twee jaar verlengd. De oefenmeester is bezig aan zijn derde seizoen bij de Haaksbergse tweedeklasser. De oud-speler van onder meer FC Twente, Borussia Mönchengladbacj en De Graafschap loodste Bon Boys in zijn eerste jaar naar de titel, haalde vorig seizoen de nacompetitie en staat op dit moment samen met Achilles’12 bovenaan in de tweede klasse J.