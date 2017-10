'Bidden en smeken' om seniorenteam op de been te krijgen bij HVV Tubantia

HENGELO - Het eerste, tweede en derde elftal van voetbalvereniging HVV Tubantia pakte nog geen punt dit seizoen. Sterker nog: als alles en iedereen fit is kan het tweede team met pijn en moeite een elftal op de been krijgen op zondagmorgen. Maar het houdt niet over en dat leidde er bijna toe dat de club genoodzaakt was het team uit de competitie te halen. „Maar we gaan door. Bovendien mag het niet volgens de regels van de KNVB."

Marcel Renssen, lid van de technische commissie van de Hengelose club, merkt op dat steeds meer jongeren de voorkeur geven aan het voetballen op zaterdag. „Ons tweede elftal speelt verre uitwedstrijden en daar zitten de spelers niet altijd op te wachten op zondagmorgen. Als we vorig seizoen waren gepromoveerd naar de hoofdklasse hadden ze nog verder gemoeten." Tubantia heeft momenteel vijf zaterdagteams die voornamelijk door vrienden tot stand zijn gekomen. „Het tweede zaterdagelftal heeft heel veel leuke spelers die net het eerste elftal niet halen. Die kiezen er bewust voor om op zaterdag te gaan voetballen zodat ze 's avonds kunnen stappen."

Overstap

Daar komt bij dat twee jaar geleden een groot aantal spelers van Tubantia is overgestapt naar andere clubs in Hengelo. „Dat kunnen we simpelweg niet voorkomen. Kleine clubs in kleine dorpen hebben daar niet mee te maken, maar als jongens het eerste elftal niet halen, proberen ze het bij een andere vereniging, waar ze op een lager niveau wel kans hebben om het eerste elftal te halen. Dat is hun goed recht. Alleen komt het ons dit seizoen heel slecht uit nu het eerste elftal ook nog met een aantal blessuregevallen zit. We moeten ieder weekend bidden en smeken om bij andere teams mensen bereid te krijgen."

Renssen erkent het probleem, maar weet ook dat Tubantia niet de enige club is in Hengelo die zich zorgen maakt over het te kort aan spelers op zondagmorgen. „Het is iets wat in het oosten van het land bij meerdere clubs aan de orde is. Ik spreek bestuursleden bij Achilles'12 waar ze eveneens problemen hebben om een tweede elftal op de been te krijgen. Bij Wilhelminaschool zijn ze een paar jaar geleden overgestapt naar het zaterdagvoetbal, maar dat gaat bij ons niet gebeuren. Ons eerste elftal speelt eerste klasse."