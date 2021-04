Bierteam LSV is er uit: Geen deelname aan Super League

„Namens hoofd Voetbalzaken LSV5 willen wij via deze weg een statement naar buiten brengen dat wij volledig afstand doen van alle ontwikkelingen rondom de ‘Super League’ en dat deelname van LSV5 aan deze competitie unaniem is uitgesloten. Wij zijn daarom in het seizoen ‘21/‘22 en de jaren daarna gewoon te bewonderen in de reserve 7e klasse van de KNVB Regio Oost. In de gevoerde gesprekken met FC Barcelona en Manchester City ging het in onze ogen te veel over voetbal en commercie in plaats van de bierprijzen in de kantine. Daarnaast werden wij verplicht om in de middag dan wel avond te gaan spelen, waardoor wij veel biertijd voor onze ogen zagen verdwijnen. Wij blijven daarom de KNVB trouw en zijn volgend seizoen gewoon te zien op het braakliggende achterafveldje bij uw lokale voetbalclub.”