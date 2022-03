Bij Excelsior’31 zorgt Wouda nu voor duidelijkheid

Een leuk weerzien. Zo omschrijft Jurjan Wouda het duel van morgen. In Ermelo neemt Excelsior’31 het op tegen DVS’33, de ploeg van oud-trainer Peter Wesselink. Of dat een bijzonder duel is? „Nee. Het is leuk dat je elkaar kent en elkaar af en toe eens spreekt, maar meer ook niet.”