Bij Holten is de blik gericht op de toekomst

HOLTEN - 'Op naar 100 jaar voetbal', staat op het terras op sportpark Meermanskamp. Het is een uitspraak die verwijst naar het aanstaande jubileum van VV Holten in 2021. Wie kijkt naar de korte termijn, kan de uitspraak moeiteloos vervangen worden door: 'Op naar de derde klasse'.

Bij de ploeg van trainer Ruben Kloosterman is de doelstelling dit seizoen immers helder. Na de derde plaats van vorig seizoen, is de missie in Holten om dit seizoen te promoveren. Er is bovendien een goede lichting A -en B-junioren in aantocht.

Talenten

Gijs Martens is bij de thuisploeg een van de veelbelovende exponenten uit de eigen jeugd. De 16-jarige middenvelder beleefde vorig seizoen als B-junior al zijn debuut in het eerste. Tegen Haarle kan Martens rekenen op een basisplaats, waarmee hij de stap naar de A-junioren lijkt over te slaan. "Ik heb in de voorbereiding meegespeeld en dat ging best goed. Met het bestuur heb ik toen de afspraak gemaakt dat ik het wilde proberen in het eerste, maar dat ik niet op de bank wil zitten. Dan kan ik beter in A1 gaan voetballen. Ik wil graag elke week spelen."