Bij koploper UD Weerselo is het wekelijks 'eenrichtingsverkeer'

Vijfde klasse AWEERSELO - UD Weerselo is in alle wedstrijden sterker, leed nog geen nederlaag, staat bovenaan en is, na de degradatie van afgelopen seizoen, de gedoodverfde titelkandidaat in de vijfde klasse A. Veel tegenstand is er niet. "Er zijn maar een paar clubs die meevoetballen."

Op UD staat geen maat in de vijfde klasse A. Nog geen enkele keer werd er verloren. Behoudens de openingswedstrijd tegen La Première werden alle duels in winst omgezet. De eerste tegenstander, uit Almelo, sleepte tegen de koploper een 3-3 gelijkspel uit het vuur. Daarna werden de overwinningen aaneengeregen. Langeveen moest er onlangs zelfs met 9-0 aan geloven. Wie zou UD nog kunnen afstoppen?

Toch eindigde het kalenderjaar voor de ploeg van trainer Frank Bruins in mineur. Het duel met Fleringen eindigde in een doelpuntloze remise, wat voelde als een nederlaag. UD domineerde de hele wedstrijd, maar het kwaliteitsverschil kon niet in een zege worden omgezet.

Chagrijnig

De spelers van UD beenden na het eindsignaal met een chagrijnig gezicht naar de kleedkamer. Zij hadden zich een andere afloop voorgesteld. De zoveelste overwinning dit seizoen leek slechts een formaliteit. De thuisploeg nam dan ook meteen het initiatief. UD kreeg veel kansen, maar het verdedigend ingestelde Fleringen haalde zonder averij de rust.

Vlak na het begin van de tweede helft kreeg Hans Imming de grootste kans om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Een vrije schietkans vlak voor het doel wist hij echter niet te verzilveren. De bal ging over. "Ik moest met rechts schieten, maar ik ben links", verontschuldigde de aanvaller zich voor de gemiste kans.

Volledig scherm UD moest de afgelopen jaren vooral 'buffelen', maar nu is het beter dan de meeste tegenstanders. © Robin Hilberink

Enorm verschil

Ondanks het puntenverlies gaat UD nog wel ruim aan kop. "Het verschil met vorig seizoen is enorm groot. In de afgelopen jaren moesten we vooral buffelen in de vierde klasse. We stonden onderin. Nu, in de vijfde klasse, zijn we beter dan de meeste tegenstanders. De ploegen stellen zich steeds meer op ons in", constateert Imming. Dat deed Fleringen ook. Het voorkomen van een tegendoelpunt had voor de ploeg van trainer Hans Dirksen prioriteit.

Het is vrijwel wekelijks eenrichtingsverkeer. "Er zijn maar een paar clubs die meevoetballen. Dat zijn Heracles, La Première en SVV'91", zegt Imming.

Kampioenschap?