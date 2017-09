Bij Luctor et Emergo hopen ze de klap te boven te zijn

regiosportALMELO - Het was hét dramaverhaal van het afgelopen amateurvoetbalseizoen. Luctor et Emergo stond werkelijk het hele seizoen fier bovenaan in de tweede klasse J. In de eerste seizoenshelft wist geen enkele ploeg drie punten te pakken tegen de Almelose formatie van trainer Kenan Durmusoglu.

Na de winterstop was het allemaal iets minder, maar de vraag bleef niet óf Luctor de titel ging pakken, maar wanneer. In de laatste vijf wedstrijden werd er echter niet meer gewonnen. Met nog twee duels te gaan, bedroeg de voorsprong alsnog vijf punten, maar het ging compleet mis. Een beslissingswedstrijd tegen Schalkhaar volgde, maar u raadt het al: ook die ging verloren. Luctor kwam wel twee keer op voorsprong, maar in de verlenging pakte Schalkhaar het kampioenschap waar het nooit meer op had gerekend. In de nacompetitie was Luctor vervolgens helemaal uitgeblust.

Geen verklaring

Het werd dus het zeker lijkende kampioenschap dat er nooit kwam voor de Almeloërs. En Luctor moet dus 'gewoon' voor het derde seizoen op rij aantreden in de tweede klasse. Middenvelder Sten Middelkamp denkt en hoopt dat de ploeg de klap te boven is. "Je kunt er ook niet te lang in blijven hangen", meent de 23-jarige basisklant, die nog altijd geen verklaring heeft voor het slot van afgelopen seizoen. "Op een gegeven moment zat echt alles tegen. In de tweede seizoenshelft kenden de ploegen ons natuurlijk wel. Voor de winterstop konden we lekker aanvallen, maar daarna gingen tegenstanders voor de pot hangen. Daar hadden wij geen antwoord op."

Veel nieuwelingen

Met frisse moed opnieuw beginnen wordt waarschijnlijk een stuk makkelijker door de dertien (!) nieuwe namen in de selectie. Er werden zeven spelers uit een lager elftal en de eigen jeugd toegevoegd aan de eerste selectie. Zes jongens stopten of vertrokken. "Aan de ene kant is dat fijn", weet Middelkamp, die al sinds zijn jeugd bij de club speelt. "Maar we moeten nu ook weer opnieuw beginnen te bouwen en de tactiek op elkaar afstemmen. De sfeer is in elk geval goed,we gaan kijken hoe het zich vormt dit seizoen. Afgelopen weekeinde hadden we een goede generale in de beker tegen Voorwaarts (4-1 winst, red.)"

Luctor trapt zondag het seizoen af bij het gepromoveerde Bon Boys in Haaksbergen. "We willen zo snel mogelijk op het goede spoor komen en dus drie punten pakken", vertelt Middelkamp. "We beginnen eigenlijk ook in een nieuwe competitie, want er zitten maar liefst acht nieuwe ploegen in. Of dit desondanks voelt als het seizoen van de revanche? Als ik voor mezelf spreek: jazeker."