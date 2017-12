Bij SVZW staan de neuzen dit jaar dezelfde kant op

De topper tussen DETO en SVZW werd zaterdag gewonnen door de gasten uit Wierden. Na negentig minuten stond er een score van 0-2 op het scorebord. Het was voor beide ploegen een belangrijk duel. De thuisploeg kon bij winst de koppositie heroveren, de Wierdenaren moesten winnen om aansluiting te houden met koploper Flevo Boys.

DETO won negen duels op rij, maar ging zaterdag onderuit. Mede door een persoonlijke fout van Qays Shayesteh. "Dom balverlies, dat mag nooit gebeuren." Toch zijn ze in Vriezenveen trots op het eerste elftal. "We hadden negen duels op rij gewonnen, dan kan dit een keer gebeuren. Daarom ga ik ook wel met een positief gevoel de winterstop in, maar helaas niet als koploper. Het seizoen is gelukkig nog lang. En waar hebben we het eigenlijk over? Vorig seizoen hebben we een periode negen duels op rij verloren", aldus Shayesteh.

Blijdschap

In het Wierdense kamp zorgt de driepunter voor enorme blijdschap. Het elftal van trainer Philip Agteres mengt zich nu echt in de strijd om de koppositie. "Dit is heerlijk", zegt matchwinner Deniz Sahbaz. "We zagen dit als de belangrijkste wedstrijd van het seizoen en keken hier naar uit. Gelukkig werd het niet afgelast."

De spits kreeg in de topper niet veel mogelijkheden, maar met een buitenkansje vanaf 11 meter wist hij wel raad. "Ik wist dat de ploeg die als eerste zou scoren, ook het duel zou winnen. Na de 0-1 voelde ik dat het niet meer fout kon gaan. Al met al hebben wij verdiend gewonnen."

Volledig scherm In Wierden staan de neuzen dezelfde kant op: "Er staan een team." © Marcel ter Bals

Nadat SVZW vorig seizoen op een teleurstellende vijfde plaats eindigde, lijkt het dit seizoen echt mee te gaan spelen om het kampioenschap. Het verschil met de laatste jaren? "Er staat een team", verklaart Sahbaz, die dit seizoen terugkeerde bij de club. "De stemming is positief, de spelers passen bij elkaar en de neuzen staan dezelfde kant op." Maar nu al dromen van de titel, dat zou volgens de spits erg dom zijn. "We moeten niet denken dat we er al zijn. Tegenstanders zullen zich in de tweede seizoenshelft tegen ons gaan wapenen."

Periodetitel