Bijzonder: boegbeeld Enter Vooruit speelt zijn 500ste wedstrijd

Hoe bijzonder is het eigenlijk, 500 duels voor een club in een tijd waarin het woord clubliefde soms een scheldwoord lijkt te zijn? Erwin Brouwer van vv Oldenzaal passeerde die magische 500 een jaar geleden. Verder komen via Google een paar routiniers van buiten de regio naar voren, maar veel zijn het er niet. Knol (36) haalt zijn schouders bij op: "Ach, waarom zou ik voor een grijpstuiver ergens anders gaan voetballen terwijl ik het hier prima naar mijn zin heb?" Geen speld tussen te krijgen. Knol blinkt uit in nuchterheid.