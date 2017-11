Bijzonder debuut voor Bas ten Vregelaar bij Hoeve Vooruit: 'Hier droom je van'

Record

In de 83ste minuut werd Ten Vregelaar door de trainer toch verzocht zijn trainingspak uit te doen. Jongens van het tweede en derde elftal luidden zijn debuut vervolgens in met vuurwerk en vijftig seconden later was het al raak. Een pass in de diepte van Jeffrey Kroeze werd door Dyon ten Vregelaar collegiaal breed gelegd, waarna het voor de debuterende Bas ten Vregelaar een koud kunstje was om de 5-1 binnen de schieten. Volgens insiders binnen de club was hij daarmee de snelstscorende debutant ooit voor de club. „Eigenlijk ben ik helemaal geen spits voor het eerste elftal", gaat Ten Vregelaar bescheiden verder. „De jongens die in de basis staan zijn veel beter, maar misschien ben ik wel een laatbloeier."