Bijzondere momenten uit het regionale amateurvoetbal

TOPSCORERS Kick van het scoren: Mensink rukt op

7:32 ENSCHEDE - Hij scoorde zondag drie keer voor tweedeklasser SDC'12 en had zodoende een groot aandeel in de 4-0 zege op WSV. Jouri Mensink is lekker op dreef en rukt op naar de vijfde plek in het topscorersklassement.