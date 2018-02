Bijzondere momenten uit het regionale amateurvoetbal

Grondman na verlies HSC'21: 'Je had er bij moeten zijn om het te geloven'

26 februari HAAKSBERGEN - HSC'21 was zondag in de derde divisie dicht bij een overwinning. Na 84 minuten stond het 2-0 voor de ploeg uit Haaksbergen en leek er niets aan de hand voor de groenhemden. Toch ging tegenstander Blauw Geel'38 er in blessuretijd nog met de winst vandoor door drie late doelpunten. Verdediger Freek Grondman blikt nog eens terug op deze bizarre middag.