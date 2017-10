Bijzondere wedstrijd voor staf Sportlust Glanerbrug: 'Verwacht een hoop spektakel'

Kortom, een wedstrijd met een speciaal tintje. Ook voor zijn stafgenoten overigens. Stefan Hoeppe, Harry Maartens (leiders) en grensrechter Herman Kotte komen namelijk ook allen uit het dorp van de tegenstander van zondag. Leider Hoeppe wast als vrijwilliger zelfs nog de kleding van Overdinkel. En de zoon van Van Gils, Cem, voetbalt er in de A-jeugd.

Koppositie

Gezien de ranglijst is het ook nog eens een belangrijke pot. Overdinkel staat met 13 punten bovenaan, Sportlust volgt met 11 punten. Bij winst kan Sportlust de koppositie dus overnemen.

Overbuurman

Van Gils is er al de hele week mee bezig. "Ik ken ze allemaal bij Overdinkel, van nummer 1 tot en met nummer 16", zegt hij. "Lean Hagels is bijvoorbeeld mijn overbuurman en ook zijn er heel veel spelers bij de selectie met wie mijn zoon veel omgaat. Hij gaat daar volgend jaar naar de senioren en is nu aanvoerder bij de A1."

Verlanglijstje

Van Gils is bij zijn zoon al eens jeugdtrainer geweest, maar het eerste elftal van de club uit zijn dorp heeft hij nog nooit getraind. Via EMOS en Eilermark kwam Van Gils in 2015 terecht bij Sportlust. Daar is hij nu bezig aan zijn derde seizoen en ook volgend jaar zit de coach uit Overdinkel op de bank in Glanerbrug. "Ik heb het prima naar mijn zin", zegt Van Gils. "Maar Overdinkel staat zeker nog op mijn verlanglijstje."

Collectief

Van Gils was in 2015 de eerste 'zondagtrainer' bij Sportlust. De club begon destijds in de vijfde klasse, vorig seizoen werd de stap gemaakt naar de vierde klasse. "In het eerste seizoen stonden we voor de winterstop nog ergens onderaan", zegt Van Gils. "In de tweede seizoenshelft vonden we door een geweldig collectief alsnog de weg omhoog."

Volledig scherm Desmond Holtman van Sportlust Glanerbrug. © Reinier van Willigen

Met spelers als Desmond Holtman en Oliver Temelkov werd de lat in het tweede jaar hoger gelegd, met als resultaat het kampioenschap. Dit seizoen lijkt Sportlust in de vierde klasse opnieuw bovenin mee te doen. Van Gils: "Veel clubs praten al over ons alsof we dé favoriet zijn, maar het ligt dit seizoen heel anders dan vorig jaar. Jimmy Ramessar, Dyon Rozema, Nick Zwiers en Boy Strijker zijn in de voorbereiding allemaal al uitgevallen met blessures. Vorig seizoen hadden we daar haast geen last van en hadden we zowat het hele seizoen een fitte selectie."

Wat hij verwacht van komende zondag? "Een hoop spektakel", zegt-ie met een lach. "En een minimale overwinning voor ons."

Bokbier