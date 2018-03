Bizar: Sportclub Overdinkel nog niet eens op de helft van het seizoen

ZONDAG 4AOVERDINKEL - Het is komend weekeinde al Pasen, maar Sportclub Overdinkel heeft nog niet eens de helft van de competitiewedstrijden gespeeld. De ploeg van trainer Tim Meijerink kwam zondag bij Berghuizen pas voor de elfde keer in actie in de vierde klasse A: 1-1.

Berghuizen daarentegen is al een heel eind verder. De Oldenzalers speelden zondag hun zestiende competitiewedstrijd. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt slechts twee punten. Sportclub Overdinkel staat iets hoger dan Berghuizen. Maar de huidige stand in de vierde klasse A geeft geen realistisch beeld van de werkelijke krachtsverhoudingen. "Wij gaan straks op zondag én donderdag spelen", weet routinier Joeri Klein Robbenhaar van Sportclub Overdinkel.

Geen kunstgras

De 29-jarige middenvelder is gek op voetbal. In de competitieloze weken waren er regelmatig vriendschappelijke wedstrijden. Zodoende kon de club uit Overdinkel wedstrijdritme houden. "Dat was allemaal goed geregeld. We hebben vaak doordeweeks ergens op kunstgras een oefenduel gehad. Zelf hebben we geen kunstgras", weet Klein Robbenhaar.

Jesse Schipper voor Overdinkel op jacht naar de bal.

Max Schipper in actie namens Overdinkel.

Overbelasting

Maar in de komende periode gaat het om competitiepunten. Dan staat er wat op het spel. Klein Robbenhaar vreest de zware belasting. "Ik wil altijd spelen. Maar twee wedstrijden in de week is best veel. Ik ben met 29 jaar niet de jongste meer. En dat geldt ook voor Dennis Stoffels", zegt Klein Robbenhaar.

Scorend vermogen