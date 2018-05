Bizar: trainer Dikken vertrekt al in de rust bij wedstrijd van Haaksbergen

NAGALM Reünie stelt titel paar dagen uit: ‘Dan maar woensdag­avond’

9:18 BORCULO - Reünie hoopte afgelopen zondag de titel veilig te stellen in de vierde klasse C. Alles en iedereen in Borculo was er klaar voor, maar het ging mis: de ploeg van trainer Arno Knapen ging thuis met 1-0 onderuit tegen FC Eibergen. Woensdag volgt een herkansing.