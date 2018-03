Bizarre treffer voor Buurse: Al na 4 seconden is het raak

ZATERDAG 3D Kloosterhaar gaat voor handhaving: 'Meer zit er gewoon niet in'

26 maart ENSCHEDE - Twee totaal verschillende gezichten liet Kloosterhaar zaterdag zien in de uitwedstrijd bij Achilles Enschede. Zo frivool en dynamisch als het in de eerste helft was (3-0 voor), zo teleurstellend was het tweede bedrijf: 3-3.