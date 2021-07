Blamage voor Ajax bij Quick’20, enorme ontlading in Oldenzaal: ‘Ik zat vol adrenaline’

Video Factcheck: 14-jarige Justin uit Westerhaar is straks (bijna zeker) Nederlands jongste eerste elftalspe­ler

2 juli WESTERHAAR - Piepjong is hij voor een voetballer van een eerste elftal. Justin Smit uit Westerhaar maakte afgelopen dinsdag op 14-jarige leeftijd zijn officieuze debuut voor Voorwaarts in een oefenduel tegen SVV’56 (0-4 winst). Maar is hij de allerjongste van Nederland?