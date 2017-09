Blauw Wit'66 zet eerste stap op weg naar handhaving

Met een flinke dosis geluk is Blauw Wit'66 aan de competitie in de tweede klasse H begonnen. Tegenstander Sparta was zaterdag oppermachtig. Sparta had veel meer balbezit en creëerde de nodige kansen, maar verzuimde het krachtsverschil in een rimpelloze zege uit te drukken. De uitslag op de openingsspeeldag vloekte met de krachtsverhoudingen.

De eerste stap op weg naar handhaving is gezet. Blauw Wit is debutant in de tweede klasse. Op de eerste speeldag kreeg het meteen hoog bezoek. Tegenstander Sparta was enkele jaren geleden nog eersteklasser. De formatie van trainer Jeroen Niks heeft het vizier echter naar boven gericht. Vorig seizoen strandde de ambitie om te promoveren van de Enschedeërs in de nacompetitie. Dit jaar kreeg de voorhoede met de komst van Dewi Perik van SVZW nog eens een kwaliteitsinjectie.

Kwestie van tijd

De nieuwe oefenmeester van Blauw Wit '66 Alex Hengeveld kon een glimlach niet onderdrukken na afloop. "Ik moet mijn ploeg een groot compliment geven. We moeten wennen aan het hoge tempo in deze klasse. Het niveau is hoger dan vorig jaar. Maar we hebben lef getoond in deze wedstrijd." De nieuwkomer is met bescheiden verwachtingen aan het avontuur in de tweede klasse begonnen. Handhaving is het doel. Meer niet. Hengeveld heeft weliswaar een grote selectie tot zijn beschikking, maar plaatst daar tevens een kanttekening bij. "We kunnen putten uit twintig spelers. Maar ik denk dat er dertien of veertien de tweede klasse aankunnen", zegt Hengeveld, die hoopt dat deze week alle randvoorwaarden zijn ingevuld. Een elftalleider ontbreekt namelijk nog. "Maar die is onderweg", zegt Hengeveld. Hij hoopt dat die zaterdag, tegen Den Ham, naast hem zit.