Bomen groeien niet meer tot in de hemel voor SVZW

De 3-1 nederlaag bij SDC Putten was alweer de zevende verliespartij op rij voor SVZW. De hekkensluiter in de hoofdklasse begon nog wel sterk en opende de score. Yessin Maskoul profiteerde van een blunder van de doelman. SDC drong daarna aan, maar SVZW-doelman Jens Veldwachter hield zijn doel lang schoon. Na een half uur kreeg SVZW-speler Karlo Borghuis rood voor natrappen. De thuisploeg scoorde vervolgens vanaf de stip en na rust moest SVZW-trainer Philip Agteres ook vertrekken van de scheidsrechter. "De emotie won het even van de ratio en ik fluisterde de grensrechter wat toe", aldus Agteres. "Niet handig, maar de arbitrage maakte een paar vreemde beslissingen en dat frustreerde. Dit was de eerste keer in tien jaar dat ik weg werd gestuurd." Agteres zag vanachter de omrastering hoe SVZW ten onder ging.