Bon Boys en Achilles’12 komen niet tot scoren

Dat beide teams nog voor een kampioenschap spelen was op het veld terug te zien. In een aantrekkelijk duel was de openingsfase voor de gasten. Achilles begon sterk en raakte via spits Frits Wiersma vroeg in het duel de lat. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, kroop ook Bon Boys uit zijn schulp. Ook zij raakten de lat en waren dichtbij een treffer. In de spannende slotfase lieten beide ploegen zich gelden en gingen ze nadrukkelijk op zoek naar de overwinning, maar gescoord werd er niet meer.