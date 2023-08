Bon Boys verliest bekerduel bij SJC in laatste seconde van de verlenging

SJC - Bon Boys 2-1 (1-0). Haasnoot 1-0, Bultman 1-1, Turk 2-1.

Het doek voor Bon Boys viel in de allerlaatste seconde van de verlenging. De treffer van Mark Turk voorkwam dat het duel beslist moest worden vanaf de stip. Op die penaltyreeks werd wel gehoopt door de ploeg van trainer Matthijs Blijham. „We hoopten in die fase dat we via penalty’s verder konden komen. Het is heel zuur dat we op deze manier het toernooi moeten verlaten, maar we hebben ons goed gepresenteerd.” In de reguliere speeltijd had de thuisploeg de handen vol aan Bon Boys. De bezoekers creëerden ook voldoende kansen om tot scoren te komen. Het bleef alleen bij dat ene doelpunt, de gelijkmaker, op de naam van Dani Bultman. Vlak voor rust had Wesley Haasnoot de openingstreffer voor SJC al voor zijn rekening genomen. „We hebben SJC verrast met goed voetbal en daar kregen we na afloop ook de complimenten voor. Als er een ploeg door had moeten gaan, dan waren wij dat. We waren alleen niet scherp genoeg voor het doel. Dat is dan ook wel een kritisch punt naar de ploeg. Aanvallend moeten we meer killen. Toch hebben we een goede wedstrijd gespeeld en daar putten we ook zeker vertrouwen uit.”