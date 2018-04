Bondsvoorzitter Van Praag onder indruk van bestuurskamer VV Reutum: 'Een pareltje'

Van Praag bekleedde in zijn lange loopbaan tal van functies, waaronder die van voorzitter van Ajax in de periode dat de club onder leiding van Louis van Gaal de Champions League veroverde in 1995. Op bezoek bij de Reutumse club deelt de Amsterdammer op zijn Twitteraccount een foto van de bestuurskamer met de woorden 'een pareltje'.

Even later bedankt Van Praag de club en in het bijzonder voorzitter Hettie Olde Loohuis voor de ontvangst deze zondag. VV Reutum wijst hem in er in een antwoord op dat de bondsvoorzitter zijn cadeautje is vergeten, een mooie bos bloemen.