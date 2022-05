Borne heeft ingegrepen om degradatie te voorkomen

Met nieuw elan hoopt Borne degradatie uit de derde klasse te voorkomen. In de laatste weken van het seizoen staan Henri Snippers en Willian Swienink voor de groep. Zij hebben de klus overgenomen van trainer Mark Dijkstra. De clubleiding besloot in te grijpen, omdat er te weinig vertrouwen was in een goede afloop van de competitie. Borne staat twaalfde en moet degradatie vrezen. Jeugdtrainer Snippers werd gevraagd de honneurs waar te nemen. Dat doet hij dus samen met Swienink, die elftalleider is van de hoofdmacht. Snippers hoefde niet lang na te denken, nadat hij gepolst werd.