Borne kan tevreden zijn, ondanks een uitglijder

Borne kan terugblikken op een prima eerste competitiehelft. Toch begint de ploeg van trainer Rob Bakker met een katterig gevoel aan de winterstop. Borne moest op de laatste afspraak voor de jaarwisseling de koppositie prijsgeven. Door een 4-2 nederlaag tegen KOSC is die ploeg de nieuwe koploper in de vierde klasse A. Na het eindsignaal in de vrieskou zochten niet alle Bornse voetballers meteen de warmte van de kleedkamer op. Enkele spelers praatten buiten nog even na over de teleurstellende middag in Ootmarsum.