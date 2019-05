Borne schakelt Delden eigenhandig uit in spannende titelstrijd

AJC’96 pakt titel in vierde klasse F

18 mei BORNE - AJC’96 is vanmiddag kampioen geworden in de vierde klasse F. De ploeg van trainer Eric Hellegers won met 6-0 bij Blauwwitters en is daardoor met de laatste speelronde in het vooruitzicht niet meer te achterhalen door naaste belager PW. Nick Voogtsgeerd was zaterdagmiddag de grote man met drie doelpunten.