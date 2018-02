Borne ziet tweede plek als maximaal haalbare: 'Zo realistisch zijn we wel'

Top 4

De ploeg van trainer Rob Bakker heeft een prima eerste seizoenshelft achter de rug. Zondagmiddag kwamen er opnieuw drie punten bij. Borne was met 2-1 te sterk voor het laaggeklasseerde RSC. Bakker is tevreden. De resultaten lopen in de pas met de verwachtingen. "We kunnen meedoen in de top 4. Sportlust Glanerbrug is te sterk voor deze competitie. Daar hoeven we niet naar te kijken. Zo realistisch zijn we wel. Maar met een plek in de top van de vierde klasse doen we het gewoon goed", zegt Bakker na afloop van de winst in het uitduel.