Boy en Dennis Olijnyk: Broers, backs en bikkelaars

ALMELO - Tegenstanders van SV Almelo kijken soms raar op als ze twee keer langs 'dezelfde' verdediger moeten. In werkelijkheid is het de eeneiige tweeling Boy en Dennis Olijnyk.

Moeizaam, dat is het woord dat het seizoen van SV Almelo tot nu toe het best omschrijft. De vierdeklasser pakte tot dusver nog maar vijf punten en moet genoegen nemen met de voorlaatste plek op de ranglijst. Desalniettemin zorgt de ploeg ervoor dat tegenstanders af en toe denken dat ze dubbel zien, maar dat komt voorlopig nog niet door het flitsende spel van de Almeloërs.

Klagen

Nee, daarvoor zijn de gebroeders Olijnyk verantwoordelijk. Rechtsback Boy en linksback Dennis (27), een eeneiige tweeling in de basiself van Almelo. "Op het veld worden we vaak door elkaar gehaald", weet Dennis. "Dan klagen tegenstanders bij de scheids dat 'diezelfde back' eerder ook al een overtreding maakte. Maar dan waren we het dus allebei."

Pech

De twee spelen al sinds hun tienerjaren in het eerste van hun club, Boy maakte tussendoor nog een uitstapje naar Luctor. Inmiddels strijden ze al enkele jaren achter elkaar in het rechterrijtje van de vierde klasse B. Zwaar? "We hebben het dit seizoen wel moeilijk", vertelt Boy. "Er zijn afgelopen seizoen veel jongens gestopt en dat merken we. We hebben ook een hoop pech." Zijn broer is het met hem eens. "In de laatste twee duels maakten we vier eigen doelpunten. Vier! En in het goede doel scoren we juist erg moeilijk..."

Bikkelen

Boy en Dennis geven aan vrijwel hetzelfde type speler te zijn. Boy: "We kunnen op elkaar posities spelen, belangrijk zijn voor het team en we houden allebei van bikkelen. Soms wisselen aanvallers wel eens van kant, omdat ze Dennis niet voorbij komen. Dan doe ik natuurlijk extra mijn best, zodat ze ook niet langs mij komen. Mijn broer is meer een bijtertje dan ik, ik ben misschien voetballend sterker. Maar we spelen in de vierde klasse, dus wonderen hoef je niet van ons te verwachten." Broer Dennis twijfelt niet wie er beter is. "Duidelijk Boy. Hij is achterin onze rots in de branding."

Modezaak

De bikkelende backs worden niet alleen op het veld door elkaar gehaald. "We zijn eigenaar van een vrouwenmodezaak met vestigingen in Almelo, Hengelo en Rijssen", vertelt Boy. "Klanten komen wel eens bij de verschillende vestigingen en dan snappen ze er maar weinig van. Ik zag je net nog, zeggen ze dan. Vaak moet ik dan foto's laten zien voor ze het geloven. Zulke dingen hebben we ons hele leven al."

Sfeer