Broers Neede krijgen tegelijk rood: 'Je hebt het helemaal niet gezien, flapdrol'

Blog 'Topamateurs' klagen te veel

14:57 De ‘zogenaamde amateurs’ in de tweede divisie willen wel de lusten, maar niet de lasten van het profbestaan. Het wordt tijd dat de macht van die clubs – en dan vooral de zaterdagverenigingen - eens wordt gebroken nu de discussie over de voetbalpiramide weer in alle hevigheid is opgelaaid.