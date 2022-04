Brunninkhuis hoopt op kampioenschap met NEO: ‘Ik durf het nu wel uit te spreken’

Hij loopt na de wedstrijd met een grote glimlach het veld af, richting zijn ouders. Max Brunninkhuis (26) heeft deze zondag met twee treffers een mooi aandeel in de 5-0 overwinning van zijn ploeg. Zijn ouders feliciteren hem met zijn doelpunten en de drie punten, maar vragen ook meteen hoe het gaat. Hun zoon was vrijdag immers nog ziek: buikgriep. „Ik heb geen last meer, ik voel me goed. Helemaal nu we weer bovenaan staan”, zegt hij lachend.