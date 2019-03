Brunninkhuis na jaar afwezigheid terug op vertrouwde bodem bij NEO Borne

Max Brunninkhuis vindt dat NEO genoeg kwaliteit heeft voor de tweede klasse. De middenvelder hoopt dat zijn ploeg over enkele maanden de stap hogerop kan maken. Een jaar geleden greep NEO naast promotie. In de nacompetitie ging het net mis. Ook dit seizoen draait NEO prima mee in de derde klasse. Maar de titel lijkt niet haalbaar. Koploper Eilermark laat te weinig steken vallen. NEO mikt daarom op de nacompetitie. Die komt dichterbij doordat Sportlust Glanerbrug de laatste weken veel punten morst. NEO staat derde, maar de tweede plaats is binnen handbereik. Brunninkhuis hoopt op een vervangende periode of de derde periodetitel. Dat lijkt dit seizoen het maximaal haalbare. "Wij hebben een heel goed elftal, maar Eilermark heeft spelers met meer individuele klasse."