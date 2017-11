BSC Unisson heeft het vooral tegen mindere goden erg lastig

Aanvoerder Arjan Wissink zoekt naar woorden waarom het deze zondag maar niet wilde lukken tegen de laagvlieger. "We hebben het vaak moeilijk tegen ploegen die niet of minder willen voetballen. Aan het begin van dit seizoen verloren we van TVO, dat kwam hier alleen maar om te verdedigen. Ook vandaag hadden we het lastig. We speelden de bal niet snel genoeg naar voren, waardoor zij met veel man achter de bal konden komen. Het is lastig om daar doorheen te komen."

Quote Tegen voetballende ploegen komt ons spel beter tot zijn recht Arjan Wissink, BSC Unisson

Constanter

De Boekeloërs doet het met dertien punten uit zes wedstrijden prima in de vierde klasse B en het won onlangs nog knap van FC Aramea, maar vooral tegen de mindere goden gaat het lastig. "Tegen ploegen die echt willen voetballen komt ons eigen spel beter tot zijn recht", vindt Wissink. "Dan ligt er ruimte achter de verdediging. Die kunnen we in de omschakeling bespelen. Met alle respect voor Diepenheim, want dat heeft echt een leuke ploeg, maar dit soort tegenstanders loopt meer achteruit. Dat is hun goede recht. Ze komen net uit de vijfde klasse en zullen voor handhaving gaan." Volgens Wissink moet daarom de speelstijl van BSC Unisson veranderen. "We moeten constanter worden, zelf het spel maken en eerder de juiste keuzes maken."

Volledig scherm Arjan Wissink in duel met collega-aanvoerder Warmink. © Reinier van Willigen