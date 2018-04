BSC Unisson keurt doelpunt goed, scheids denkt er anders over

DERDE HELFTBOEKELO - BSC Unisson verloor zondag in de vierde klasse B met 3-1 van koploper WVV'34. Toch was er in de slotfase even onduidelijkheid over de eindstand. Het scorebord gaf namelijk 1-4 aan, nadat de scheidsrechter een doelpunt had afgekeurd.