Buurse: nu eens niet goed, maar wél de punten

Het tweede seizoen na een promotie is het moeilijkst. Het is een cliché in de voetbalwereld dat met enige regelmaat uit de kast wordt gehaald. Dat er in clichés vaak een kern van waarheid schuilt bewijst Buurse dit seizoen wel. Nadat de ploeg van trainer Martijn Misana zich in het seizoen 2016/2017 tot kampioen van de vijfde klasse wist te kronen eindigde het vorig seizoen op een keurige zevende plaats. Daar kan men bij Buurse momenteel enkel van dromen.