Buurse wil eindelijk afrekenen met jojo-effect

Te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. Dat was de status van Buurse in een notendop, de afgelopen jaren. Promotie, degradatie, promotie, degradatie, promotie en wéér degradatie. De ploeg was allesbehalve constant, maar na de promotie van afgelopen seizoen lijkt Buurse dit seizoen in de vierde klasse B dan eindelijk alsnog afstand te kunnen nemen van dat vervelende jojo-effect. "We staan nu op een nette zevende plaats en ik denk dat we daar op dit moment ook thuishoren", zegt doelman Jordi Doorn. "Tegen EMOS hadden we met een 9-0 nederlaag een complete offday, maar voor de rest zijn we geen wedstrijd kansloos geweest."

Kwaaltje

Buurse is dus middenmoter en dat is te zien aan de resultaten. Het is dit seizoen alles of niets, vier keer werd er gewonnen en zes keer verloren. Een gelijkspel werd nog niet behaald. "Dat gaat bij ons ook niet snel gebeuren", zegt Doorn. "Mijn teamgenoot Mark Lutje Berenbroek zegt altijd: Buurse heeft één kwaaltje en dat is dat het niet op de nul kan spelen. En dat klopt inderdaad."

Toeschouwers

"Wij kunnen niet achterover leunen. Als we de 1-0 gemaakt hebben, dan willen we ook die tweede maken. Leuk voor de toeschouwers, maar onze trainer is er niet altijd zo blij mee. Tegen huidig koploper WVV'34 hadden we bijvoorbeeld nog bijna met 1-0 gewonnen in onze derde wedstrijd, maar uit een counter valt ie dan in de slotfase alsnog aan de andere kant. Dat zijn van die dingen, die krijg je er niet zo snel uit hier."

'Opa'

Doorn is inmiddels al 26, toch is de sluitpost pas bezig aan zijn tweede seizoen in het eerste elftal. "Op mijn achttiende ben ik gaan keepen in het tweede en zat ik telkens achter 'opa' Thomas Winkelman. Hij is vorig jaar gestopt en sindsdien ben ik eerste doelman. Ik ben inmiddels dan wel 26, ik denk dat je als keeper zeker nog jaren mee kan. Als het een beetje meezit zelfs wel tot je 40ste."

Tegengoals