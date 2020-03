BVV Borne beleeft de perfecte middag in Glanerbrug

Met een grote glimlach stapt middenvelder Sven Pieterson zondagmiddag van het veld in Glanerbrug. Als de uitblinker richting de kleedkamer loopt doet hij zijn staartje uit. Zijn zwarte haar wappert wild in de wind. Om zijn arm zit een aanvoerdersband, voorzien van de tekst ‘El Capitan’.



De promovendus kwam in de eerste helft op achterstand tegen Avanti Wilskracht en leek een lastige middag tegemoet te gaan. Na rust herstelde Borne zich echter sterk. De ploeg was technisch minder begaafd dan de thuisploeg. De spelers van Avanti waren bovendien sneller en bovenal afgetrainder dan de ploeg in het knalgeel. Op basis van vechtlust weigerde Borne het duel uit handen te geven.



Toen Avanti ook nog domme fouten begon te maken, kantelde het duel ook in de score. Wesley Assink zette de stand een kwartier voor tijd gelijk. Dat gebeurde na een indirecte vrije trap in het vijfmetergebied. Een speler van de thuisploeg onderging een blessurebehandeling achter het doel van Avanti. Hij wilde snel terugkeren in het veld, maar weigerde te wachten op het sein van de arbiter. Borne zette een vergelijkbare situatie enkele minuten later niet om in een doelpunt, maar in de slotminuut van de reguliere speeltijd benutte Pieterson wel een terecht toegekende strafschop. “Een heerlijke zege. Die gaan we straks goed vieren met een paar biertjes. We zijn blijven geloven in een goed resultaat en je ziet waar dat toe kan leiden”, aldus Pieterson.