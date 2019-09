BWO moet acuut op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer

Clubman Oberjé is een tijd niet actief geweest op trainersgebied en wilde zijn club voorthelpen toen hem dat werd gevraagd. Na de degradatie van vorig seizoen nam hij de rol van hoofdtrainer op zich, op voorwaarde van toezegging van dispensatie. Die is echter niet verleend: “Ik heb een keurige brief opgesteld naar de KNVB en VVON (Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland) met het verzoek dispensatie te verlenen zodat ik de vereiste licentiepunten kan behalen. Door medische omstandigheden ben ik hiervoor eerder niet in de gelegenheid geweest. Ik heb tot 18 september hiervoor uitstel gekregen, maar in die korte periode kan ik niet de benodigde punten halen”, aldus een balende Oberjé.