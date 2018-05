Vincent Bilanovic van BWO naar SDC'12

zaterdag 2h Lange lijdensweg is bijna voorbij voor Blauw Wit'66

22 mei HOLTEN - Het doek is gevallen voor Blauw Wit'66. Na een jaar in de tweede klasse moet de ploeg alweer terug naar derde klasse. Gaandeweg het seizoen werd duidelijk dat de tweede klasse te hoog gegrepen is voor de Holtenaren.