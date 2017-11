BWO-trainer over snel vertrek: 'Er gebeuren dingen in de groep die mij niet passen'

Grensrechter die been brak in Aalten: 'Ik hoef de beelden voorlopig niet te zien'

22 november AALTEN - Of hij even tijd heeft? Geen probleem, zegt Jeroen Pieterse uit Hoofddorp. ,,Ik loop niet weg, zit tot aan mijn lies in het gips." Assistent-scheidsrechter Jeroen Pieterse zit na bizarre blessure in Aalten tot aan zijn lies in het gips. Hij wil de beelden voorlopig niet terug zien.­­­