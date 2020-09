BZC op jacht naar nationale beker

Geen publiek

BZC neemt het in de halve finale op tegen AZC, de organiserende vereniging. Het duel begint om 16.00 uur. Daarvoor spelen UZSC en Amersfoort hun halve finale. De wedstrijd om de derde plaats is zondag om 18.00 uur, de eindstrijd begint twee uur later. Bij de wedstrijden wordt geen publiek toegelaten, maar de duels van zondag zijn wel op You Tubekanaal Vanafdezijlijn te volgen.