Cairo houdt Hengelman scherp, bijzondere trouwfoto's Heracles-doelman

socialsIn deze wekelijkse rubriek worden alle interessante en komische social media-updates van de sporters en sportclubs uit onze regio verzameld. In deze editie bijzondere trouwfoto's van de nieuwe doelman van Heracles en spelers van FC Twente die zich in het zweet werken op de bouw.

Juventa'12 steekt Afrikanen in nieuw jasje

Dat ze het in Afrika vaak niet breed hebben weten ze in Wierden maar al te goed. En daarom schonk Juventa'12 onlangs een lading trainingspakken aan een plaatselijke voetbalclub in Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. Daar werden de nieuwe tenues met open armen ontvangen.

Bijzondere trouwfoto's

Er moest en zou een balletje getrapt worden op de trouwdag van de nieuwe Heracles-doelman Janis Blaswich. En wie kan dat beter doen dan de bruid zelf. Terwijl Blaswich plaatsnam in het doel, nam zijn kersverse vrouw vanaf elf meter het doel onder vuur. De bijzondere trouwfoto's deelde Blaswich met zijn volgers op Instagram.

Afgekeurd veld

De meldingen over eikenprocessierupsen in de regio nemen extreme vormen aan en daar kunnen ze bij tweedeklasser Sparta Enschede over meepraten. Vorige week werd de club genoodzaakt om trainingsveld 8 eruit te gooien door de aanwezigheid van de rupsen. Geen sneeuw of regen dus, maar eikenprocessierupsen die roet in het eten gooien bij een amateurvereniging.

Finse Bob de Bouwer

De meeste voetballers gebruiken hun vrije weken om te genieten van een welverdiende vakantie. Fredrik Jensen vult zijn zomer anders in. De middenvelder van FC Twente werkt zich, vermoedelijk in zijn thuisland Finland, in het zweet met het bouwen van een houten bungalow. Ook Stefan Thesker en Nick Hengelman lijken een handje te helpen.

Hengelman krijgt reactietraining

Dat Hengelman ook in Hengelo hard aan het werk is zien we op de Instagram-pagina van Ellery Cairo. De fysiektrainer van FC Twente deelt een video waarin te zien is dat Hengelman aan zijn reactievermogen werkt. De reservedoelman moet de rode, blauwe en gele dopjes zien te ontwijken en mag alleen de groene raken.

Kapitein Plet

Je zou haast vergeten dat Glynor Plet in het verleden zowel het shirt van FC Twente als Heracles Almelo droeg. De oud-spits verdient tegenwoordig zijn brood bij het Turkse Alanyaspor, waarmee hij afgelopen seizoen als twaalfde eindigde in de Turkse competitie. Tijdens zijn vakantie in het Braziliaanse Buzios geniet Plet van een leven als kapitein. Melvin Platje, oud-teamgenoot, ziet de humor er wel van in en plaatst een reactie bij de foto: 'Niet drinken achter het stuur hè.'

'Kastje naar de muur'

Tot slot aandacht voor het tweede elftal van Avanti Wilskracht. Die ploeg plaatste zich ten koste van MVV'29 voor de volgende ronde van de nacompetitie door een 3-2 overwinning. Die zege werd in de kleedkamer gevierd met de zongtekst 'Kastje, kastje, kastje naar de muur'.