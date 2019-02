Captain van De Zweef maakt overstap naar buurman Rohda Raalte

Dikkers doorliep de jeugd van De Zweef. Ondertussen is hij bezig aan zijn tiende jaar in het eerste, waar hij de aanvoerdersband draagt. De Nijverdallers voetballen in dezelfde klasse als Rohda Raalte. De aanvaller zegt: “Na enkele goede gesprekken met de mensen van Rohda Raalte heb ik lang getwijfeld. Ik heb mijn hele leven bij De Zweef gevoetbald en heb het daar nog steeds uitstekend naar mijn zin. Toch heb ik besloten om de stap te gaan maken, de sportieve uitdaging heeft daarbij de doorslag gegeven. Sportief gezien hoop ik dat ik nog eens in de hoofdklasse kan spelen en hopelijk zal dat bij Rohda Raalte het geval zijn.”