Cenk Uguz helpt HSC'21 langs Sparta Nijkerk in eerste nacompetitieduel

De eerste helft in Haaksbergen verliep zonder grote kansen voor beide teams. In de tweede helft bracht HSC-trainer Daniël Nijhof Wessel Witbreuk in de ploeg voor Mo Iahllouchen. De spits was na een uur dichtbij de openingstreffer, maar doelman Wouter Beukers van Sparta Nijkerk redde knap.

Enkele minuten later moest diezelfde Beukers het antwoord schuldig blijven op een inzet van Cenk Uguz, waardoor de Haaksbergse formatie op een 1-0 voorsprong kwam te staan tegen de nummer twee van de derde divisie zaterdag. HSC kwam even later goed weg toen een vrije trap van de bezoekers op de lat belandde.

Volledig scherm Cenk Uguz neemt het doel van Sparta Nijkerk onder vuur. © Orange Pictures

Paal

Via Stef Ottink en Witbreuk was de thuisploeg dichtbij een tweede treffer, maar Ottink zag zijn volley net over gaan terwijl Witbreuk de paal trof. In de slotfase probeerde Sparta nog iets te forceren en doken de bezoekers een paar keer gevaarlijk op voor het doel van Bob Peterman. De keeper liet zich echter niet passeren, waardoor de 1-0 stand hield.

Zaterdag spelen de groenwitten in Nijkerk de return tegen Sparta. De wedstrijd begint om 18.00 uur. Uitdoelpunten tellen niet dubbel. Mocht HSC doorkomen, dan wacht in de volgende ronde (15 en 18 juni) een tweeluik tegen GVVV of Gemert. Mocht ook dat een succes blijken, dan is er nog de finaleronde (22 en 25 juni).

HSC’21 - Sparta Nijkerk 1-0 (0-0). 65. Cenk Uguz 1-0.